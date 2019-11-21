На главную Новости мира Турецкий клуб сообщил об исчезновении российского футболиста
Новости мираСпорт

Турецкий клуб сообщил об исчезновении российского футболиста

Турецкий футбольный клуб  «Анкарагюджю» заявил о том, что уже несколько дней не может связаться с российским форвардом Зауром Садаевым. Об этом со ссылкой на издание Milliyet сообщают «Известия».

Главный тренер клуба Мустафа Каплан рассказал СМИ, что не может связаться с футболистом после паузы на игры сборных. При этом Садаев не выходит на связь уже более недели.

‡агрузка...

30-летний нападающий игра в России за клуб «Ахмат» из Грозного. С турецким клубом он подписал контракт сроком на один год в 2019 году. 

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»