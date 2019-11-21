Турецкий клуб сообщил об исчезновении российского футболиста

Турецкий футбольный клуб «Анкарагюджю» заявил о том, что уже несколько дней не может связаться с российским форвардом Зауром Садаевым. Об этом со ссылкой на издание Milliyet сообщают «Известия».



Главный тренер клуба Мустафа Каплан рассказал СМИ, что не может связаться с футболистом после паузы на игры сборных. При этом Садаев не выходит на связь уже более недели.



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30-летний нападающий игра в России за клуб «Ахмат» из Грозного. С турецким клубом он подписал контракт сроком на один год в 2019 году.

