Трое травмированы после ДТП со скорой в Саратове

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Ребенок и два врача получили травмы в результате массового ДТП в Саратове. Участниками ЧП стали автомобиль скорой помощи и де легковые машины.

Как сообщает РЕН ТВ, транспортные средства не смогли разъехаться на мосту Саратов – Энгельс. В результате происшествия в больницу срочно доставили двух медиков и несовершеннолетнего.

Состояние госпитализированных оценивается как среднее. По факту случившегося начата проверка.

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