Трое погибли в ДТП под Камышином

23 октября в Камышинском районе Волгоградской области в аварии погибли три человека. Страшное ДТП произошло на автомобильной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» примерно в 16:00.

На 461 километре в лобовом столкновении сошлись Лада Приора и Volkswagen Passat. В результате жесткого удара на скорости смертельные увечья получили оба автомобилиста, а также пассажир отечественного седана.

По факту произошедшего начата проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ЧП, сообщает Инфокам.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области