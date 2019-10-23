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Трое погибли в ДТП под Камышином

23 октября в Камышинском районе Волгоградской области в аварии погибли три человека. Страшное ДТП произошло на автомобильной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» примерно в 16:00.

На 461 километре в лобовом столкновении сошлись Лада Приора и Volkswagen Passat. В результате жесткого удара на скорости смертельные увечья получили оба автомобилиста, а также пассажир отечественного седана.

По факту произошедшего начата проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ЧП, сообщает Инфокам.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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