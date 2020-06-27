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Новости мираПроисшествия

Трое погибли, один ранен после ДТП под Иркутском

Алексей Агеев
Фото: УМВД по Иркутской области
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Автокатастрофа произошла утром 27 июня на территории Иркутской области. Три человека погибли и еще один был ранен после ДТП с участием двух легковушек.

Участниками аварии стали Honda Civic и кроссовер Renault Duster. На автодороге Р-255 «Сибирь» водитель японского седана выехал на полосу встречного движения, после чего произошло лобовое столкновение с «французом».

В итоге погибли оба водителя, а также пассажир автомашины Honda. Пассажир французской машины был доставлен в больницу, сообщает РЕН ТВ.

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