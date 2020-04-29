Три человека погибли в жутком ДТП на МКАД

Внедорожник Infiniti протаранил грузовой автомобиль на МКАД. ДТП произошло на 84-м километре кольцевой дороги.
В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась фотография с места событий. При просмотре снимка можно заметить, что японская иномарка «залетела» под кузов грузовика сзади. Видимо, водитель Infiniti двигался с большой скоростью и не успел затормозить.
В итоге смертельные травмы получили три человека. Они скончались на месте. Проводится проверка.
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