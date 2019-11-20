Три человека погибли в столкновении двух легковушек в Татарстане

20 ноября на 47-м километре автодороги Казань – Оренбург случилась автокатастрофа. Она унесла три жизни.





Виновником аварии со смертельным исходом стал водитель BMW первой серии. Согласно предварительной версии, автомобилист совершил выезд на полосу для встречного движения, где и произошло столкновение с универсалом Лада Ларгус.

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В итоге несовместимые с жизнью повреждения получили сразу трое человек. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает Бугульминская газета.

Фото: Бугульминская газета