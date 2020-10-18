Тренер развратил 9-летнюю девочку в Приморье и подался в бега

До следователей дошло скандальное видео с поцелуем 36-летнего тренера патриотического клуба и его 9-летней ученицы в городе Большой Камень. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении малолетней», пишет «КП».

На кадрах видно, как мужчина обнимается в подсобке с маленьким ребенком, затем притягивает девочку к себе, и уже в следующем кадре они целуются. По версии следствия, инцидент произошел 6 октября в помещении раздевалки в спортивном клубе по улице Юбилейная.

Расследование уголовного дела продолжается, сейчас сотрудники СК пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что злоумышленник подался в бега. Его уже объявили в розыск, а в сети появилась ориентировка на него. Ранее тренер судим за отношения с 12-летней девочкой. Однако приговор не стал для него никаким уроком. Теперь же ему грозит до 20 лет лишения свободы.