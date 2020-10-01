Требование перевода на удаленную работу становится обязательным — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 5 октября требование удаленной работы станет обязательным. Об этом он написал в своем блоге.
По словам Собянина, не все предприятия серьезно отнеслись к просьбе о переводе 30% работников на удаленный режим.
Из-за этого было принято решение сделать с 5 октября перевод на удаленный режим работы обязательным. Теперь все предприятия, действующие на территории Москвы, обязаны удалить из офиса не менее 30% сотрудников и всех работников, старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Однако при этом есть и исключения. Так, на месте могут оставаться работники, без которых невозможно функционирование организации.
Мэр Москвы выразил надежду, что новые меры позволят снизить количество заболевших и им не придется принимать более радикальных мер.