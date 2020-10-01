Требование перевода на удаленную работу становится обязательным — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 5 октября требование удаленной работы станет обязательным. Об этом он написал в своем блоге.

По словам Собянина, не все предприятия серьезно отнеслись к просьбе о переводе 30% работников на удаленный режим.

— Мы решили, что это может снизить количество людей в общественном транспорте, и, соответственно, риск заражения коронавирусом. Несколько предприятий последовали нашему призыву, но количество поездок в метро и автобусе сократилось недостаточно. При этом заболеваемость продолжает расти. В настоящее время мы фиксируем по 2 000 зараженных ежедневно, — написал мэр Москвы.

Из-за этого было принято решение сделать с 5 октября перевод на удаленный режим работы обязательным. Теперь все предприятия, действующие на территории Москвы, обязаны удалить из офиса не менее 30% сотрудников и всех работников, старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Однако при этом есть и исключения. Так, на месте могут оставаться работники, без которых невозможно функционирование организации.

-Требования не распространяется и на медицинский персонал, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегических отраслей, — заметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы выразил надежду, что новые меры позволят снизить количество заболевших и им не придется принимать более радикальных мер.