Толпа жестоко избила парня после вечеринки в Башкирии

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Толпа агрессивных молодых людей избила парня во дворе дома после алковечеринки, сообщает Bash.News. Инцидент произошел в городе Стерлитамак на территории республики Башкортостан и был заснят очевидцами на видео.

ЧП произошло на улице Артема. Группа молодых людей на протяжении ночи употребляли алкоголь, а под утро начались разборки. Во время выяснения отношений парни стали бить потерпевшего ногами и руками. По словам очевидцев, пострадавшему очень не повезло: нападавшие якобы «прыгали на лице» избитого.

На этом инцидент не был исчерпан. Бить принялись друга потерпевшего. Ему тоже досталось.

Защищать парней было некому, пока на улицу не вышли местные жительницы, дети которых проснулись от воплей.