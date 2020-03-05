Толпа школьников напала на пенсионерку в Краснодаре

Толпа парней школьного возраста напала на пенсионерку в Краснодаре. Согласно данным РЕН ТВ, инцидент имел место на прошедшей неделе на территории Фестивального района. Момент нападения был заснят на видео. Ролик появился в соцсетях.
При просмотре контента можно заметить, что женщина преклонного возраста повстречала на улице группу мальчиков. При встрече хамы начали пинать пожилую гражданку и плевать в нее.
Видеоряд вызвал резонанс в обществе. Люди стали требовать привлечения к ответственности для родителей школьников. Самих хулиганов призвали поставить на учет в полиции. В ответ родители парней высказали возмущение в адрес авторов ролика.