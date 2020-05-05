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Толпа пыталась отбить пьяного водителя у ДПС в Чувашии

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Фото и видео: НТВ

Инспектор ГИБДД был вынужден открыть огонь по машине нарушителей в Чувашии, чтобы задержать их. Перед этим беспредельщики напали на правоохранителя.

ЧП произошло третьего мая, ночью. Сотрудник ДПС попытался остановить пьяного автомобилиста, управлявшего хэтчбеком ВАЗ-2109. Однако водитель решил уехать от стража порядка. Началась погоня, в ходе которой «девятка» слетела в кювет и застряла.

В процессе составления протокола на нарушителя к месту ЧП приехали 11 человек на двух автомобилях. В толпе был 20-летний сын пьяного водителя вместе с другом. Сперва молодые люди стали уговаривать полицейского отпустить лихача. Пока шли переговоры, пьяный водитель попытался сбежать, а толпа повалила правоохранителя и стала избивать его.

Затем молодые люди попытались скрыться на машине. Но инспектор ГИБДД открыл огонь по колесам транспортного средства. В итоге нападавших удалось задержать. В отношении них заведено уголовное дело. На пьяного водителя составлен протокол, сообщается на сайте регионального СКР.

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