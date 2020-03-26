Только 3% клиентов Yota в Москве ушли на самоизоляцию

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По данным Yota, только 3% от общего числа клиентов мобильного оператора в столице находятся на самоизоляции. Треть таких пользователей предпочли переехать за город, остальные же по-прежнему находятся в Москве.

Пользователи, которые продолжают перемещаться по городу, почти перестали выезжать за пределы своих и соседних районов: если в течение февраля в будни клиенты удалялись от домов в среднем на 29 км, то в настоящее время это расстояние сократилась до 11 км.

Кроме того, почти на 50% сократилось количество клиентов Yota, выезжающих за пределы Москвы и Московской области.

– Основные пользователи Yota – это молодая аудитория, ядро которой составляют люди в возрасте от 21 до 37 лет. Лишь малая часть из них перешла на режим самоизоляции, большинство же перейдя на удаленную работу или дистанционное обучение продолжает выходить из дома, – комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Также компания отмечает значительный рост онлайн-продаж как модемов Yota, так и SIM-карт для них. За неделю с 16 по 20 марта количество проданных онлайн модемов и модемных SIM-карт выросло в 2 раза по сравнению с данными за неделю с 9 по 13 марта.

Количество клиентов Yota, посещающих торговые центры, также сократилось. При этом первое существенное падение произошло 19 марта, и составило 12% по отношению к 12 марта. В прошедшие выходные торговые центры не досчитались 17% в субботу и 20,5% посетителей в воскресенье по сравнению с выходными неделей ранее.

