Только 3% клиентов Yota в Москве ушли на самоизоляцию

7info
Новости мира

Три человека погибли из-за резни в доме в Кузбассе

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о гибели как минимум трех человек в результате конфликта с поножовщиной в городе Мариинске в Кемеровской области.
Узнать больше
Новости мира

Медики рассказали о трудностях с препаратами для лечения COVID-19

Медики рассказали о трудностях, с которыми могут столкнуться российские граждане, заразившиеся коронавирусом и оставшиеся для лечения на дому. «Известия» разбирались в ситуации с лекарствами.
Узнать больше
Новости мира

Люди погибли при сходе лавины на Камчатке

На 111-м км трассы «Камчатский – Усть-Большерецк» в Камчатском крае произошла трагедия. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Узнать больше
Новости мира

АвтоВАЗ поднимет цены c 1 апреля

С 1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на свою продукцию. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, цены вырастут...
Узнать больше
Новости мира

В Набережных Челнах мужчина отрезал приятелю ухо и ноги

Трупы двух 34-летних мужчин нашли в квартире на территории Набережных Челнов (Татарстан). По данному факту было проведено расследование. Следователи...
Узнать больше
-

По данным Yota, только 3% от общего числа клиентов мобильного оператора в столице находятся на самоизоляции. Треть таких пользователей предпочли переехать за город, остальные же по-прежнему находятся в Москве.

Пользователи, которые продолжают перемещаться по городу, почти перестали выезжать за пределы своих и соседних районов: если в течение февраля в будни клиенты удалялись от домов в среднем на 29 км, то в настоящее время это расстояние сократилась до 11 км.

Кроме того, почти на 50% сократилось количество клиентов Yota, выезжающих за пределы Москвы и Московской области.

– Основные пользователи Yota –  это молодая аудитория, ядро которой составляют люди в возрасте от 21 до 37 лет. Лишь малая часть из них перешла на режим самоизоляции, большинство же перейдя на удаленную работу или дистанционное обучение продолжает выходить из дома, –  комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Также компания отмечает значительный рост онлайн-продаж как модемов Yota, так и SIM-карт для них. За неделю с 16 по 20 марта количество проданных онлайн модемов и модемных SIM-карт выросло в 2 раза по сравнению с данными за неделю с 9 по 13 марта.

Количество клиентов Yota, посещающих торговые центры, также сократилось. При этом первое существенное падение произошло 19 марта, и составило 12% по отношению к 12 марта. В прошедшие выходные торговые центры не досчитались 17% в субботу и 20,5% посетителей в воскресенье по сравнению с выходными неделей ранее.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани пропала 16-летняя девушка

Новости Рязани
В Рязани начались поиски 16-летней Анастасии Мироновой. Информация об этом появилась на странице ПСО «Мещера».  В среду, 25 марта,...
Узнать больше

Детские сады в Рязани на следующей неделе работать не будут

Новости Рязани
На следующей неделе – с 30 марта по 5 апреля – детские сады в Рязани работать не будут. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше

Рязанская область готовится к пожароопасному периоду

Новости Рязани
Министерство природопользования Рязанской области информирует о мерах, принимаемых в регионе для предотвращения возникновения пожаров в лесах. В настоящее время...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Появились подробности ДТП с переворотом автомобиля в Рязани

Новости Рязани
В аварии пострадали водитель «Ауди» и его 19-летняя пассажирка. Также травмы получила 21-летняя пассажирка «Хёндая». Медики оказали им необходимую помощь.
Узнать больше

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
Под медицинским наблюдение находятся 893 человека, у них взяты анализы на коронавирус. Прошли наблюдение и признаны здоровыми 142 человека.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани пропала 16-летняя девушка

АвтоВАЗ поднимет цены c 1 апреля

Детские сады в Рязани на следующей неделе работать не будут