Тина Канделаки раскритиковала смартфоны от Apple

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Известная телеведущая Тина Канделаки высмеяла смартфоны iPhone. Знаменитость нелестно высказалась о гаджетах в своем телеграм-канале.

По словам Тины, компания Apple уже 13 лет занимается производством смартфонов. При этом прогресса нет, «революционно» сделать у американцев уже не получается. В это же время в новейшей американской ОС iOS «слишком много» заимствований от платформы Android, сообщает РИА Новости.

«Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень. Компания делает знаковый шаг и убирает из комплектации не только наушники, но и зарядку. Когда маркетологи Apple объясняют это борьбой за экологичность, остается только ухмыльнуться. Я, конечно, могу позволить себе купить и наушники, и зарядку, но… так ведь и телефон другой марки купить недолго», – заключила телеведущая.