Теплоход с людьми на борту затонул в центре Вологды

Прогулочный теплоход с 25 людьми на борту затонул в Вологде, около Кремлевской площади. Последствия происшествия засняли на видео.

«Затонуло судно «Капитан Артюшин» 1973 года постройки. Многие [пассажиры] доплыли до берега сами, других подхватил прогулочный катер. Пострадавших нет», – прокомментировали происшествие в ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

Уточняется, что половину пассажиров с борта затонувшего судна забрал катер. Теплоход затонул в примерно 20 метрах от берега на глубине около двух метров.

По предварительной информации, причиной крушения теплохода могла стать пробоина. Однако данный факт еще официально не подтвержден, сообщает Лайф.