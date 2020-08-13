Телеведущий Цветков устроил драку с работником кафе в Москве

Известный телеведущий Артур Цветков устроил потасовку с сотрудниками ресторана в Москве. Инцидент засняли на видео.

На кадрах можно заметить, что Цветков обращается к работникам заведения и обещает депортировать их. Кроме того, он призывает позвать директора кафе. После этого начинается разборка с применением физической силы.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудники ресторана пояснили, в чем причина конфликта. По их словам, знаменитый виджей Арчи стал грубить им после того, как его призвали надеть маску.

Реклама

Сам Цветков записал видео после конфликта с работниками столичного ресторана. Он отметил, что к нему неуважительно обратились, подчеркнув, что «в русском языке, уважаемые граждане, есть обращение Вы». Он добавил, что директор кафе уже позвонил ему и извинился за случившееся.