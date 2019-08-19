Таксист спас ребенка от насильника в Адыгее

В Адыгее таксист спас 12-летнюю школьницу от насильника. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что водитель рано утром поехал на работу в Майкопе. Он заметил на автобусной остановке подозрительного мужчину на автомобиле, который крутится около маленькой девочки и зазывает ее к себе. Ребенок сел на автобус, и тогда злоумышленник стал приставать уже к другой девочке.

Таксист решил помочь ребенку, отменил заказ и вплотную подъехал к машине злоумышленника, закрыв ему проезд. Мужчина резко уехал, сдав назад.