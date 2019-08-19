На главную Новости мира Таксист спас ребенка от насильника в Адыгее
Новости мираПроисшествия

Таксист спас ребенка от насильника в Адыгее

В Адыгее таксист спас 12-летнюю школьницу от насильника. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что водитель рано утром поехал на работу в Майкопе. Он заметил на автобусной остановке подозрительного мужчину на автомобиле, который крутится около маленькой девочки и зазывает ее к себе. Ребенок сел на автобус, и тогда злоумышленник стал приставать уже к другой девочке.

Таксист решил помочь ребенку, отменил заказ и вплотную подъехал к машине злоумышленника, закрыв ему проезд. Мужчина резко уехал, сдав назад.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанские магазины оштрафовали на 89 тысяч за неправильное размещение молочной продукции

Иеромонах Фотий выступил на православном фестивале под Рязанью

МЧС предупредило рязанцев о тумане

В ДТП у «Глобуса» в Рязани пострадал мотоциклист

Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Солотчинском мосту

Тушение сараев в Рязани показали от первого лица

В Рязани прошёл концерт «Яблочный Спас»

Елена Митина приняла участие в церемонии закрытия VII Международного фестиваля гончаров

Елена Сорокина провела объезд городских территорий

В Касимове развалился на части памятник Ленину

Форум древних городов в Рязани. Instagram-обзор

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Главные фото уходящей недели

В Рязанской области за день выпала месячная норма осадков

Лица в истории Рязанской области: полный кавалер ордена Славы, поэт и доктор философских наук

На трассе М-5 под Рязанью образовалась пробка из-за ДТП

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Лада Гранта перевернулась в Ульяновске: погиб человек

В Марий Эл иномарка сгорела после пробуксовки

Красавица из Воронежа стала звездой вечеринки Playboy