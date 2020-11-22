Таксист изнасиловал школьницу в Ростовской области

Правоохранительные органы занимаются розыском злоумышленника, который подозревается в изнасиловании 15-летней девочки, пишет Readovka.

Инцидент произошел 16 ноября в районе железнодорожного вокзала в городе Шахты. По предварительным данным, к таксисту, управлявшему белым автомобилем Skoda Rapid, подсела школьница. Она не подозревала ничего ужасного.

Когда мужчина начал приставать в девочке, та начала сопротивляться, но сбежать не смогла. В итоге злоумышленник надругался над подростком.

Со слов потерпевшей составлен фоторобот. Листовки уже распространены по всем постам ГИБДД и среди таксистов.