Таксист изнасиловал клиентку, после чего отвёз её домой

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В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По версии следствия, преступление было совершено поздно вечером 20 апреля 2020 года. 36-летний таксист забрал на улице 21-летнюю пассажирку, которая возвращалась из больницы. Вместо того, чтобы отвезти девушку домой, он поехал на окружную дорогу, где у заброшенного здания изнасиловал клиентку, а затем забрал у неё золотое кольцо. После этого он отвёз пострадавшую домой.

Девушка написала заявление об изнасиловнаии в полицию. Таксист утверждал, что всё произошло по обоюдному согласию. Он даже вызвался пройти проверку на детекторе лжи, но полиграф показал, что подследственный врёт. После этого мужчина признался в преступлении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Сейчас его передали в суд.