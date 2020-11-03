Таксист из Узбекистана увез девушку в лес, избил и изнасиловал

Правоохранительные органы разыскивают таксиста родом из Узбекистана, который изнасиловал свою землячку в Ленобласти. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 30 октября. Приехавший в Россию на заработки мужчина познакомился с 26-летней девушкой. После свидания водитель «Hyundai Solaris» предложил довезти ее домой.

Злоумышленник по имени Шухрат отвез жертву в лес, накинулся на нее с кулаками в салоне авто и надругался. Сопротивлявшаяся девушка залила кровью из носа салон машины, что разозлило насильника еще больше.

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Девушке удалось сбежать из машины, а мигрант скрылся с места преступления. При этом мужчина все еще находится на свободе и работает в такси.