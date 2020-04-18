Сын рассказал о загадочном «исчезновении» отца в Подмосковье

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Житель Каширы прокомментировал «исчезновение» своего 68-летнего отца, который пропал, зайдя в собственную квартиру. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мужчина вернулся домой в четыре часа утра и никуда не выходил. На следующее утро сын обнаружил, что квартира пуста. Полицейские, которые возбудили дело, по словам сына, также находятся в недоумении.

По словам родственника, он общался с отцом 12 апреля — в Вербное воскресенье. В этот день пенсионер был в церкви

«Все было нормально, не ругались», — рассказал он.

Мужчина отметил, что, если отец уходил из дома надолго, то закрывал дверь на два замка. По мнению молодого человека, он не мог просто так уйти из дома без предупреждения. У него складывается впечатление, что человек вышел за хлебом и не пришел обратно домой.

«Я не знаю, что думать, очень переживаю», — признался сын.