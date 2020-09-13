Сын экс-мэра Твери искал свою вторую половину на ТВ-шоу

В субботу, 12 сентября, вышел выпуск телевизионного шоу «Секрет», в котором принял участие сын бывшего мэра Твери Алексей Корзин. Главная задача участник проекта — найти свою вторую половину, сообщает газета «Аргументы и факты».

Мужчина из 25 девушек выбрал трех, которые понравились ему больше всего. Далее каждая участница должна была поделиться своими секретами. Однако ни одна из финалисток не подошла Алексею Корзину. Первая сказала, что была бы не против отношений с ведущим проекта — Дмитрием Хрусталевым. Вторая не подошла конкурсанту из-за того, что однажды после алкогольной вечеринки проснулась в другом городе. Примечательно, что Алексею больше всех понравилась третья участница, которая призналась, что владеет тремя кошками и как-то была фиктивной девушкой миллионера. Однако на этот раз отказала девушка. Ей не понравились увлечения конкурсанта экстремальными путешествиями.