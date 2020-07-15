Связанное тело девушки извлекли из озера в Нижнем Новгороде

Установлена личность девушки, найденной в водоеме в Автозаводском районе в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА «Нижний сейчас».

Ранее сообщалось, что тело обнаружили со связанными конечностями. Выяснилось, что погибшей был 21 год. Также установлен подозреваемый в совершении преступления. По версии следствия, 11 июля он встретился со знакомой девушкой на Малышевских гривах.

По предварительной версии, в ходе ссоры злоумышленник задушил потерпевшую, а ее тело утопил. При этом мужчина сам сообщил 13 июля об обнаружении в водоеме тела девушки.

Уточняется, что он женат. Как полагают следователи, именно это и стало причиной конфликта, так как с погибшей у подозреваемого были близкие отношения. Расследование продолжается.

Фото: “Типичный Нижний Новгород”