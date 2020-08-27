Священника обвинили в сексуальном насилии над ребенком в Альметьевске

В Альметьевске рассмотрели уголовное дело в отношении священнослужителя, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, пишет портал «Kazan First».

По данным следствия, церковнослужитель восемь лет назад надругался над 11-летней девочкой. Все это время ребенок держал случившееся в тайне. В какой-то момент девочка не выдержала и рассказала обо всем матери.

Отмечается, что на время судебного разбирательства мужчина продолжит работать в одном из религиозных учреждениях республики – его не стали задерживать.

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Следующее заседание состоится в сентябре.