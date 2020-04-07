Свора собак разгрызла машину в Смоленске

Алексей Агеев
Новости мира

Названы новые сроки окончания вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров предположил, что вспышка коронавирусной инфекции на территории России закончится к лету. Об этом пишет РИА...
Узнать больше
Новости мира

Преимущества вагонки из лиственницы, как материала для обшивки парилок и бань

Подбор материалов для отделки помещений, которым характерно присутствие высокого уровня влажности, представляет собой сложный вопрос. В особенности, если речь идёт о парилках...
Узнать больше
Новости мира

Банк «Открытие» повысил ставки по сберегательным продуктам

Банк «Открытие» повысил ставки по наиболее популярным вкладам «Надежный Промо», «Надёжный», «Открытый» и «Основной доход». Теперь размер максимальной ставки в «Открытии» -...
Узнать больше
Новости мира

Власти рассказали, как будут следить за людьми с COVID-19 и сидящими на карантине

Минкомсвязи РФ занимается подготовкой проекта по созданию системы слежения за передвижениями сидящих на карантине людей. Следить будут при помощи информации, полученной от...
Узнать больше
Новости мира

Главврач Коммунарки сообщил новую информацию о пациентах с COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко раскрыл в соцсети Facebook последние данные о заболевших коронавирусом. На данный момент в клинике лечение...
Узнать больше
-

Свора собак разгрызла иномарку в Смоленске. Они пытались добраться до кота, спрятавшегося в моторном отсеке.

О происшествии рассказал очевидец. Видео последствий нападения было снято рассказчиком и оказалось в распоряжении телеканал РЕН ТВ. При просмотре можно заметить, что псы разгрызли правое переднее крыло автомобиля Peugeot, повредили окно. Очевидец сообщил, что ЧП произошло примерно в 03:50.

– Когда я выбежал с трубой, чтобы разогнать стаю, они уже принялись за бампер и второе крыло. Одна из собак залезла под машину и пыталась оторвать защиту двигателя, – рассказал житель Смоленска.

Он добавил, что кот, за которым охотились собаки, не получил повреждений.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области прощаются с жертвами массового убийства в Елатьме

Новости Рязани
Во вторник, 7 апреля, в Касимовском районе хоронят жертв массового убийства в Елатьме. В часовне в селе Пустынь, где и родились несколько...
Узнать больше

В администрации рассказали, как прошли первые дни дистанционного обучения в Рязани

Администрация
В понедельник, 6 апреля, во всех школах Рязани стартовало дистанционное обучение. Как рассказал начальник управления образования Дмитрий Донсков, в...
Узнать больше

Всё больше анализов на COVID-19 отправляют на подтверждение в Москву

Коронавирус
По состоянию на вторник, 7 апреля, в Рязанской области официально выявлено 17 случаев коронавируса. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства по данным...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанский губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом в программе Соловьёва

Видео
В понедельник, 6 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов вышел в прямой эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1». 
Узнать больше

Сотрудник рязанской колонии заразился коронавирусом

Новости Рязани
Болезнь проходит в лёгкой форме, госпитализация сотруднику не потребовалась. Вместе с членами семьи мужчина находится на самоизоляции.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения COVID-19. Об этом утром в понедельник, 6 апреля, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанской области прощаются с жертвами массового убийства в Елатьме

В администрации рассказали, как прошли первые дни дистанционного обучения в Рязани

Всё больше анализов на COVID-19 отправляют на подтверждение в Москву