Свора собак разгрызла машину в Смоленске

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Свора собак разгрызла иномарку в Смоленске. Они пытались добраться до кота, спрятавшегося в моторном отсеке.

О происшествии рассказал очевидец. Видео последствий нападения было снято рассказчиком и оказалось в распоряжении телеканал РЕН ТВ. При просмотре можно заметить, что псы разгрызли правое переднее крыло автомобиля Peugeot, повредили окно. Очевидец сообщил, что ЧП произошло примерно в 03:50.

– Когда я выбежал с трубой, чтобы разогнать стаю, они уже принялись за бампер и второе крыло. Одна из собак залезла под машину и пыталась оторвать защиту двигателя, – рассказал житель Смоленска.

Он добавил, что кот, за которым охотились собаки, не получил повреждений.