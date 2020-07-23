Суд арестовал известную фитнес-модель за растление школьницы

Абсолютного чемпиона России и призера Европы по бодибилдингу, фитнес-тренера и модель Александра Крупнова арестовали на три месяца. Его подозревают в растлении школьницы, пишет телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия, 33-летний мужчина познакомился с 15-летней девочкой в соцсетях. Он присылал ей интимные фото и сообщения. По которым данным, перепиской дело не ограничилось. Родители подростка узнали об этом и обратились в полицию.

Отметим, что мужчина пробудет под арестом до 21 сентября. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.