Студентку осудили за изготовление порно с животными в Туле

Суд вынес приговор 26-летней жительнице Тулы, которая изготавливала и распространяла зоопорно. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что пять лет назад приятель предложил студентке принять участие в съемках фильма, где ей и собаке отводились главные роли. Девушка практически сразу согласились и вскоре «втянулась».

В дальнейшем она не только снимала порнографию, но также подбирала актрис, предоставляла свою квартиру для съемок и тренировала собак. Полученный материал продавался в даркнете. Всего девушка стала режиссером 10 фильмов с участием животных.

Отметим, что суд приговорил злоумышленницу к 3,5 года колонии.