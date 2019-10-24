Студентки и студенты снялись голыми ради благотворительности

Учащиеся 3-го и 4-го курсов Сиднейской школы ветеринаров сфотографировались обнаженными. Такая акция была проведена в поддержку благотворительной организации, которая борется с психическими расстройствами, Black Dog Institute. По итогам фотосета будет выпущен специальный календарь.

Отметим, что в Black Dog Institute специалисты изучают, лечат психические заболевания, а также осуществляют профилактику таких недугов. Студенты, устраивая благотворительную акцию, надеются, что смогут внести свой положительный вклад в решение данной проблемы.

По словам одной из студенток, обнаженная съемка стала стрессом для некоторых учащихся. Однако в процессе мероприятия студенты успокоились, сообщает Лента.ру.