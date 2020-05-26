Стриптизерши начали доставлять пиццу в Якутии

Стриптизерши и танцовщицы go-go в Якутии начали работать курьершами и доставлять еду заказчикам. Такую профессию девушкам пришлось осваивать после того, как в России нагрянул COVID-19.
Как сообщает РЕН ТВ, красотки доставляют пиццу клиентам, облачившись в нижнее белье. Также девушки не забывают про медицинские маски и перчатки. Продукты передаются покупателям бесконтактно.
Представители фирмы CityPizza сообщили, что испытывают дефицит в достойных курьерах. Именно поэтому они решились взять на работу красоток. Отмечается, что бывшим стриптизершам дают больше чаевых, чем мужчинам.
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