Старый Оскол: мужчина умер в больнице от инфаркта, пока ему лечили ногу

67-летний мужчина был доставлен в больницу под номером два в Старом Осколе. У мужчины была 40-градусная температура.

Медики поставили пенсионеру диагноз: «рожистое воспаление ноги». Он был помещен в инфекционное отделение медучреждения. Больному сделали уколы, однако через несколько часов мужчина стал чувствовать себя лишь еще хуже. Тяжелее всего пожилому пациенту стало утром – в груди проявились боли.

Через несколько часов житель Старого Оскола скончался в больнице. После смерти мужчины была проведена экспертиза. Вскрытие показало, что причиной смерти стал инфаркт миокарда. Теперь родственники погибшего пошли в полицию. Начато расследование, сообщает Руна.

Фото: Руна