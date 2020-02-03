Стало известно, сколько получает Кокорин после выхода из тюрьмы

Известный форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получает 11 280 рублей в месяц. Его зарплата была приравнена к минимальному размеру оплаты труда, пишет РБК со ссылкой на собеседника в окружении футболиста.

Новый контракт с игроком питерская команда подписала в сентябре прошлого года. При заключении договора заработную плату Кокорина приравняли к МРОТ. Источник заметил, что у Кокорина «самая маленькая зарплата в РПЛ».

Напомним, что в сентябре Александр освободился из колонии на территории Белгородского региона. Там он отбывал наказание за драку в центре столицы, сообщает РЕН ТВ.