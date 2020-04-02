Стало известно о возможном переносе парада Победы

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На фоне пандемии коронавируса российскими властями рассматриваются разные сценарии проведения парада Победы в Москве. Об этом стало известно РБК.

Один из них подразумевает перенос его на осень с целью празднования в полноформатном режиме. Отмечается, что при таком раскладе парад, вероятно, будет приурочен к дате окончания Второй Мировой войны (2 или 3 сентября).

Согласно другому сценарию, парад состоится 9 мая без зрителей. Третий вариант предполагает перенос празднования на начало ноября. Уточняется, что его могут приурочить к параду 7 ноября 1941 года, который состоялся на Красной площади в разгар битвы за Москву.

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