Стало известно о возможном переносе парада Победы

-

На фоне пандемии коронавируса российскими властями рассматриваются разные сценарии проведения парада Победы в Москве. Об этом стало известно РБК.

Один из них подразумевает перенос его на осень с целью празднования в полноформатном режиме. Отмечается, что при таком раскладе парад, вероятно, будет приурочен к дате окончания Второй Мировой войны (2 или 3 сентября).

Согласно другому сценарию, парад состоится 9 мая без зрителей. Третий вариант предполагает перенос празднования на начало ноября. Уточняется, что его могут приурочить к параду 7 ноября 1941 года, который состоялся на Красной площади в разгар битвы за Москву.