Стало известно о смертельной опасности купания в водоемах

Зарубежные ученые предупредили о смертельной опасности купания в водоемах. Об этом пишет Российская газета.

Дело в том, что в связи с глобальным потеплением в воде распространились опасные микроорганизмы. В частности, бактерии Vibrio vulnificus могут вызвать сепсис, паразит Cryptosporidium – расстройство кишечника.

Чтобы избежать смертельно опасных недугов, медики советуют купаться в обуви — так можно обезопасить себя от порезов и царапин, привлекающих микроорганизмы. Не стоит заходить в воду с открытыми ранами и нырять без специального зажима для носа.