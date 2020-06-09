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Стали известны последние слова водителя, которого погубил Ефремов

Никита Брыкин
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Врач-отоларинголог, которая случайно проезжала мимо места аварии в Москве, озвучила слова, которые произнес ныне покойный водитель Сергей Захаров. Об этом пишет газета «МК».

ДТП произошло накануне вечером на Смоленской площади. Внедорожник, которым управлял пьяный актер Михаил Ефремов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Пострадавший водитель скончался из-за обильного кровоизлияния. Возбуждено уголовное дело.

«Я пыталась разговаривать с водителем. Он еле говорил. Прохрипел: «Мне больно», – рассказала женщина.

По словам очевидцев, в результате столкновения пострадавшего зажало в кабине.

«Окно было приоткрыто, так что воздух ему поступал. Он был в сознании», – рассказали они.

Деблокация пострадавшего из кабины продолжалась примерно 15 минут.

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