Стадо коров атаковало полицейских в Челябинской области

Стадо коров атаковало правоохранителей на территории Челябинской области. Момент нападения животных на полицейских был заснят на видео и опубликован в сети.

При просмотре можно заметить, как страж порядка пытается отогнать корову. Но агрессивно настроенное животное идет на полицейского и машет копытами.

Как сообщает РЕН ТВ, на место «разборки» с коровами правоохранители приехали после звонка местных жителей. Именно они пожаловались на присутствие животных около своих домов.

Реклама

Очевидцы заявили, что перед прибытием полицейских одна из коров накинулась на их соседку. Они также уточнили, что зачастую животные разгуливают по двору без контроля. После инцидента начался розыск хозяина животных.