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Стадо коров атаковало полицейских в Челябинской области

Иван Федоров

Стадо коров атаковало правоохранителей на территории Челябинской области. Момент нападения животных на полицейских был заснят на видео и опубликован в сети.

При просмотре можно заметить, как страж порядка пытается отогнать корову. Но агрессивно настроенное животное идет на полицейского и машет копытами.

Как сообщает РЕН ТВ, на место «разборки» с коровами правоохранители приехали после звонка местных жителей. Именно они пожаловались на присутствие животных около своих домов.

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Очевидцы заявили, что перед прибытием полицейских одна из коров накинулась на их соседку. Они также уточнили, что зачастую животные разгуливают по двору без контроля. После инцидента начался розыск хозяина животных.

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