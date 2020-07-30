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Новости мираПроисшествия

Спортсмены одним ударом убили мужчину, вступившего за инвалида

Никита Брыкин

В Барнауле в драке с участием профессионального боксера скончался 40-летний местный житель. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел 26 июля в районе Старого базара. По предварительной информации, мужчина вступился за инвалида с тростью в руке, на которого напали трое противников. Потерпевший пропустил сокрушительный удар в голову, упал на асфальт и ударился затылком. Вскоре он скончался в больнице.

Супруга погибшего утверждает, что в избиении принимали участие боксер Михаил Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. По словам очевидцев, спортсмены были пьяны.

«Старцев Михаил. Благодаря этому животному больше нет моего любимого мужа и отца троих детей!» – написала женщина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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