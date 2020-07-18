Спасатель, развлекающий малыша после спасения из потопа, растрогал пользователей

В Сети обсуждают видео с участием сотрудника МЧС, который развлекал спасенного им во время потопа ребенка в Краснодаре. Об этом пишет «КП».

Очевидцы запечатлели, как мужчина разговаривает с малышом, вытащенном из затопленного микроавтобуса. Транспортное средство сломалось под железнодорожным мостом в районе Вишняковского рынка.

Мужчина рассказал, что во время эвакуации накрыл кителем спасенного малыша и начал разговаривать с ним, чтобы ребенок не испугался.

«Я уже 18 лет работаю в МЧС. Часто спасал детей при различных чрезвычайных ситуациях – на пожарах и при подтоплениях», – отметил он.

Отметим, что ролик растрогал пользователей Сети.