Спасатель дал советы по безопасному сбору грибов

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, как правильно и безопасно собирать грибы в лесу. Специалист дал советы после того, как при сборе грибов погиб известный борец и тренер Александр Иваницкий.

Спасатель посоветовал перед походом в лес взять с собой заряженный смартфон, свисток, компас и дополнительную батарею для телефона. Перед походом в лес нужно надеть яркую одежду, сообщить родным о своем походе.

«Перед тем как собраться в лес по грибы, необходимо определить место, где вы находитесь, что в ближайшем окружении – какая-то дорога, может быть, железнодорожный путь, какая-то магистраль или предприятие», – сказал Щетинин.

С собой следует брать энергетические батончики, шоколад, воду, лекарства, плащ-накидку. Если вы далеко в лесу и собираетесь остаться на ночь, следует позаботиться о ночлеге до наступления темноты, пишет РЕН ТВ.

«Если вы заблудились, не надо бегать, метаться, нервничать. Если есть телефон, по телефону сообщить в 112, что вы заблудились, и спасатели подъедут, будут вас искать», – отметил Щетинин.