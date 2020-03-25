Сожитель матери до смерти избил годовалого ребенка

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Балашова Саратовской области, который подозревается в убийстве полуторагодовалого ребенка. Об этом пишет портал «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Инцидент произошел накануне в квартире одного из домов на улице Шоссейной. Тело малыша нашли с множественными травмами. Причиной его смерти стала тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга.

По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний сожитель матери ребенка. Назначен ряд судебных экспертиз.

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