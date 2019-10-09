«Союзмультфильм» предстанет в новом образе

«Союзмультфильм» впервые получит единый образ с фирменными шрифтами и правилами изображений персонажей.

Председатель правления киностудии Юлиана Слащева рассказала, что логотип и слоганы студии сменятся на новые.

«Союзмультфильм» планирует увеличить свой доход от продажи медиаправ в России и за ее пределами.

Преображением «Союзмультфильма» занимается агентство ONY, которое совсем недавно провело ребрендинг Третьяковской галереи. Затраты на новый образ «Союзмультфильма» держаться в тайне, пишет www.kommersant.ru

Фото Сюзмультфильм