«Союзмультфильм» предстанет в новом образе

«Союзмультфильм» впервые получит единый образ с фирменными шрифтами и правилами изображений персонажей.
Председатель правления киностудии Юлиана Слащева рассказала, что логотип и слоганы студии сменятся на новые.
«Союзмультфильм» планирует увеличить свой доход от продажи медиаправ в России и за ее пределами.
Преображением «Союзмультфильма» занимается агентство ONY, которое совсем недавно провело ребрендинг Третьяковской галереи. Затраты на новый образ «Союзмультфильма» держаться в тайне, пишет www.kommersant.ru
Фото Сюзмультфильм