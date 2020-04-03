Совфед предложил антикризисный план в условиях пандемии коронавируса

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Совет Федерации озвучил свой антикризисный план на фоне распространения коронавирусной инфекции. «Известия» ознакомились с данными инициативами в четверг, 2 апреля.

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов выступил за то, чтобы обязать институты развития распределить свободные ресурсы на поддержку экономики. В частности, госфонды должны просубсидировать зарплату и списать долги регионов перед федеральным бюджетом.

Кутепов предложил список таких организаций, которые способны сейчас поддержать различные отрасли промышленности: ВЭБ.РФ, «Роснано», Российская венчурная компания, ДОМ.РФ, Корпорация МСП, Фонд развития промышленности, «Сколково» и еще около 200 региональных структур.

Говоря о конкретных механизмах распределения средств, то рассматривается несколько вариантов: выдача средств на безвозвратной основе, снижение порогов для инвестиций в проекты, либерализация условий для потенциальных участников.

Кроме этого, в комитете по экономической политике уверены в необходимости расширения перечня приоритетных отраслей, которые могут претендовать на субсидии по процентным ставкам кредитов. В список нужно включить добычу металлов, угля, а также прочих полезных ископаемых.

Подробнее читайте в материале «Известий»:
Сплести счеты: в СФ предложили дать бизнесу деньги институтов развития
https://iz.ru/994962/dmitrii-grinkevich/splesti-schety-v-sf-predlozhili-dat-biznesu-dengi-institutov-razvitiia

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