Сотрудники ДПС спасли утят из ливневого стока

Сотрудники ДПС спасли утят, которые провалились в ливневый сток. Ситуация произошла в Москве.
Когда инспекторы ГИБДД были на работе на одной из улиц, они заметили писк из колодезного люка. Полицейские остановили автомобиль дорожников и попросили их поднять крышку люка, сообщает РЕН ТВ.
После этого удалось достать утят, провалившихся в люк. Затем сотрудники ДПС «вернули маленьких птичек маме. «Мама уже находилась здесь, ждала у полянки».
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram