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Новости мираПроисшествия

Сотрудника психбольницы напала на посетителя

Иван Федоров

Мужчина, который пришел в Михайловскую психиатрическую больницу на территории Волгоградской области подвергся нападению со стороны медперсонала. Инцидент гражданин заснял на видео и пожаловался на действия медиков.

Автор ролика пришел в медучреждение, чтобы навестить одного пациента. Однако найти на территории больницы персонал было не так-то легко. Когда мужчина добрался до подсобного помещения, он все же обнаружил там врачей, заведующую отделением и санитаров.

Как сообщает Readovka, на столе у медиков стояли алкогольные напитки и закуска. Одна из женщин вскочила, когда посетитель обратился к ней по имени и спросил, не она ли должна дежурить сейчас. После этого работница больницы стала ругаться матом и начал преследовать гостя.

«Поймайте его», – кричала женщина на всю больницу.

Она стала призывать автора ролика «поговорить», а затем и вовсе вцепилась в его одежду. Однако мужчина остался непреклнным и призвал ее не рвать на нем одежду.

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