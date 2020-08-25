Вторник, 25 августа, 2020
19.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Сотрудник лагеря в Крыму задержан за сексуальные домогательства к 9-летней девочке

7info

В Крыму взят под стражу 47-летний педагог-организатор детского лагеря, подозреваемый в совершении иных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ. 

По версии следствия, днём 19 августа житель подмосковных Люберец, работавший в детском лагере,  во время тихого часа вошёл в комнату к девочкам и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. О случившемся ребёнок сообщил матери, которая обратилась в полицию.

В это время подозреваемый попытался сбежать, но на автовокзале его задержали сотрудники лагеря и передали правоохранителям.

Реклама

В ходе допроса задержанный признался с домогательствах к ребёнку. По решению суда он взят под стражу, назначена психиатрическая экспертиза. 

Следователи установили, что задержанный имеет судимость за имущественное преступление. В лагере он не был официально трудоустроен и находился на испытательном сроке. 

– Следствием будут тщательным образом проверены и обстоятельства его фактического допущения должностными лицами для работы с несовершеннолетними и основания нахождения в детском учреждении, – говорится в сообщении Следственного комитета. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Сотрудники Рязанского музыкального театра опровергли слухи о вспышке коронавируса в их коллективе

Новости Рязани
Во вторник, 25 августа, появилась информация о вспышке коронавируса в Рязанском музыкальном театре. Об этом в социальных сетях написала пользовательница под ником...
Узнать больше

Скончалась Зоя Георгиевна Доронина

Новости Рязани
После продолжительной болезни скончалась Зоя Георгиевна Доронина. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава рязанской области.  Зоя Георгиевна посвятила свою жизнь...
Узнать больше

В Рязани открыли памятную доску руководителю пожарной охраны

Администрация
25 августа в Рязани открыли памятную доску руководителю пожарной охраны Рязанской области, полковнику внутренней службы Льву Калинину. Доска появилась на здании пожарной...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Опергруппа прокомментировала информацию о вспышке COVID-19 в музтеатре

Культура
По данным опергруппы, на территории региона на 25 августа вспышек заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
Узнать больше

В ДТП с маршруткой в Рязани пострадал 10-месячный ребёнок

Новости Рязани
В результате ДТП получили травмы 34-летняя пассажирка маршрутки и её 10-месячный ребёнок. Помощь медиков также потребовалась водителю «Фольксвагена».
Узнать больше

Ещё в одном районе Рязани зарегистрировали более тысячи случаев коронавируса

Новости Рязани
Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Там зарегистрирован 1171 случай коронавируса.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать сменную обувь в школу

Акценты
Роскачество продолжает проверять товары для детей в преддверии начала школьного сезона: на этот раз в фокусе внимания оказалась обувь для мальчиков и...
Узнать больше

Какие продукты опасны для собак

Акценты
Правильное и сбалансирование питание – залог крепкого здоровья и долголетия любимой собаки. Правила кормления собак очень важная и серьезная тема для любого...
Узнать больше

Телемедицина: сделано в Рязани

Акценты
Главный врач ОКБ, кандидат в депутаты областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» –...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+