Сотрудник лагеря в Крыму задержан за сексуальные домогательства к 9-летней девочке

В Крыму взят под стражу 47-летний педагог-организатор детского лагеря, подозреваемый в совершении иных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.
По версии следствия, днём 19 августа житель подмосковных Люберец, работавший в детском лагере, во время тихого часа вошёл в комнату к девочкам и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. О случившемся ребёнок сообщил матери, которая обратилась в полицию.
В это время подозреваемый попытался сбежать, но на автовокзале его задержали сотрудники лагеря и передали правоохранителям.
В ходе допроса задержанный признался с домогательствах к ребёнку. По решению суда он взят под стражу, назначена психиатрическая экспертиза.
Следователи установили, что задержанный имеет судимость за имущественное преступление. В лагере он не был официально трудоустроен и находился на испытательном сроке.