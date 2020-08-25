Сотрудник лагеря в Крыму задержан за сексуальные домогательства к 9-летней девочке

В Крыму взят под стражу 47-летний педагог-организатор детского лагеря, подозреваемый в совершении иных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

По версии следствия, днём 19 августа житель подмосковных Люберец, работавший в детском лагере, во время тихого часа вошёл в комнату к девочкам и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. О случившемся ребёнок сообщил матери, которая обратилась в полицию.

В это время подозреваемый попытался сбежать, но на автовокзале его задержали сотрудники лагеря и передали правоохранителям.

Реклама

В ходе допроса задержанный признался с домогательствах к ребёнку. По решению суда он взят под стражу, назначена психиатрическая экспертиза.

Следователи установили, что задержанный имеет судимость за имущественное преступление. В лагере он не был официально трудоустроен и находился на испытательном сроке.

– Следствием будут тщательным образом проверены и обстоятельства его фактического допущения должностными лицами для работы с несовершеннолетними и основания нахождения в детском учреждении, – говорится в сообщении Следственного комитета.