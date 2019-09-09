Составлен ТОП-5 самых доступных иномарок на рынке России

Аналитики сайта «Цена Авто» составили ТОП-5 самых доступных по цене иномарок на рынке России.



На первом месте по цене оказался японский седан Datsun on-DO. В базовой комплектации его можно приобрести менее чем за полмиллиона рублей. Автомобиль с двигателем 1,6 литра и мощностью 87 лошадиных сил можно купить за 490 тысяч рублей.



Хэтчбек Datsun mi-DO занимает вторую строчку рейтинга, его стоимость – 555 тысяч рублей.



Следующие два места у автомобилей французской марки Renault – седана Logan и хэтчбека Sandero. Они стоят 577 тысяч рублей в базовой комплектации.



Замыкает ТОП-5 доступных иномарок хэтчбек Ravon R2, цена которого начинается от 646 тысяч рублей.



Все эти автомобили, кроме Ravon R2, которые производится в Узбекистане, делают в России.

