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Составлен ТОП-5 самых доступных иномарок на рынке России

Аналитики сайта «Цена Авто» составили ТОП-5 самых доступных по цене иномарок на рынке России.

На первом месте по цене оказался японский седан Datsun on-DO. В базовой комплектации его можно приобрести менее чем за полмиллиона рублей. Автомобиль с двигателем 1,6 литра и мощностью 87 лошадиных сил  можно купить за 490 тысяч рублей. 

Хэтчбек Datsun mi-DO занимает вторую строчку рейтинга, его стоимость – 555 тысяч рублей. 

Следующие два места у автомобилей французской марки Renault – седана Logan и хэтчбека Sandero. Они стоят 577 тысяч рублей в базовой комплектации. 

Замыкает ТОП-5 доступных иномарок хэтчбек Ravon R2, цена которого начинается от 646 тысяч рублей. 

Все эти автомобили, кроме Ravon R2, которые производится в Узбекистане, делают в России. 

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