Соцсети: в школах Кирова детей убивают новым наркотиком

В Кирове среди школьников начали распространять новые наркотические веществ. По неподтвержденной информации, от нового вида наркотиков умерли несколько детей.

О появлении в школах Кирова нового наркотика стало известно от местных жителей Информация была размещена в группе «Нововятск.рф». Отметим, что родители школьников в чатах в социальных сетях только и говорят об этом. По сообщениям взрослых, наркотическое вещество распространяется детьми. От него поднимается давление, и ребенок умирает, так как его сердце не справляется с нагрузкой.

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На данный момент нет официальных комментариев по поводу поступивших данных. Кроме того, точно неизвестно, о каком наркотике идет речь, является ли он новым, сообщает newsler.ru.

Фото: newsler.ru