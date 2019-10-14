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Сочи: пожар в тоннеле парализовал автомобильное движение – видео

14 октября в Сочи было парализовано автомобильное движение на Дублере Курортного проспекта. Причиной коллапса на дороге стало возгорание легковушки.

Известно, что в Мамайском тоннеле загорелся ВАЗ-2106. Пожар экстренно ликвидировали, однако сильное задымление сделало видимость почти нулевой. В итоге на въезде в путепровод образовался фатальный затор.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто травм не получил и не погиб. Почему загорелась «шестерка» — неизвестно, сообщает Сочи-Экспресс.

Фото: ЧП Сочи

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