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Новости мираПроисшествия

Снявший скальп с матери девятиклассник орудовал мачете

Никита Брыкин

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам покушения на убийство в Петербурге. Об этом пишет портал «Невские Новости».

Сообщается, что в субботу полицейские задержали 15-летнего юношу, который с мачете напал на мать и нанес ей скальпированные раны головы. Потерпевшую госпитализировали, но спасти ее не удалось. Девятиклассника поместили в изолятор временного содержания.

Как стало известно, в полицию также обратились врачи после того, как родственник потерпевшей напал на бригаду скорой помощи.

По предварительным данным, юноша напал на безработную мать на почве личных неприязненных отношений.

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