СМИ рассказали, почему iPhone быстро теряет заряд

Работники СМИ рассказали, почему iPhone быстро разряжаются. Уточняется, что причиной является частое закрытие фоновых приложений.

Проблема быстрой потери заряда была актуальной еще 2016 года. По ее поводу высказывались разные предположения, но одно из них было доказано журналистами.

На портале техподдержки Apple говорится, что принудительное закрытие приложения нужно делать лишь в том случае, если оно не отвечает. А при частом закрытии работающих программ при повторном обращении снова задействована память устройства и его мощность, что и разряжает батарею, сообщает Ферра.ру.