Следователи задержали подозреваемого в изнасиловании 19-летней студентки в Липецке

В понедельник, 2 ноября, следственный комитет по Липецкой области сообщил, что подозреваемого в изнасиловании 19-летней студентки задержали.

Злоумышленников оказался 38-летний житель Липецкого района. Напомним, вечером 25 октября неизвестный напал на студентку и изнасиловал ее. После этого он украл у нее из сумки 1 000 рублей и скрылся.

Когда следственно-оперативная группа прибыла на место, то обнаружила все необходимые улики. В частности, была изъята одежда пострадавшей с биологическими следами. После проведения экспертизы выяснилось, что пятно принадлежит ранее судимому за кражу 38-летнему ставропольцу. Из колонии он вышел только в 2019 году.

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Подозреваемого опознала жертва, после чего тот и сам признался в содеянном.

Оказалось, что 25 октября злоумышленник ехал на велосипеде мимо парка Победы в сторону улицы Московской. В тот момент он увидел шедшею навстречу молодую девушку. Именно тогда он решил ее изнасиловать. Мужчина спрятал велосипед в овраге, а после догнал студентку и потащил в безлюдное место, где и совершил изнасилование.

— По ходатайству следователя фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

На мужчину завели уголовное дело по нескольким статья. Так, его обвиняют в «Изнасиловании», «Насильственных действиях сексуального характера» и «Грабеже».