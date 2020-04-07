Скворцова обозначила сроки пика и спада COVID-19 в России

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, когда в России настанет апогей заболеваемости коронавирусом. Кроме того, экс-министр здравоохранения отметила, что ситуация с заражением COVID-19 «развивается в России по одному из самых благоприятных сценариев».

Сейчас увеличение заболевших составляет 18-20 процентов за 24 часа. По словам Скворцовой, России для выхода «на плато» в борьбе с COVID-19 понадобится примерно 10-14 дней. После этого будет спад заражения.

Чтобы заболеваемость спала, потребуется столько же времени, сколько для увеличения. Председатель ФМБА считает, что процесс борьбы с коронавирусом в Росии будет длиться до середины июня, если ситуация со скоростью заболеваемости не поменяется, сообщает РЕН ТВ.